Real Madrid – Manchester City 3-0 | Valverde l’eroe della tripletta

Il Real Madrid ha battuto il Manchester City con un risultato di 3-0 in una partita che ha visto Valverde protagonista con una tripletta. La sfida si è svolta oggi, con il team spagnolo che ha dominato il campo e conquistato una vittoria convincente davanti ai propri tifosi. La partita si è conclusa con il Real Madrid in vantaggio e il Manchester City senza reti.

2026-03-12 00:11:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City ha una montagna da scalare negli ottavi di Champions League dopo che la straordinaria tripletta di Federico Valverde nel primo tempo ha regalato al Real Madrid una vittoria per 3-0 all’andata al Santiago Bernabeu. Il City è entrato in partita come favorito contro una squadra del Real Madrid priva degli infortunati Kylian Mbappe e Jude Bellingham e in un periodo di forma traballante nella loro famosa casa. Il Real Madrid aveva perso due delle tre precedenti partite casalinghe, quelle sconfitte arrivate contro Osasuna e Getafe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Real Madrid ha letteralmente surclassato il Manchester City. Non c’è mai stata partita. Una gara a senso unico dall’inizio alla fine. Il 3-0 finale sta persino stretto ai blancos. Sì, perché Vinícius Júnior ha anche sbagliato un calcio di rigore, parato da Donnarum facebook