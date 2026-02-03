Classifica squadre più indebitate in Serie A | no la prima non è l’Inter ma…

Una nuova classifica delle squadre più indebitate in Serie A svela sorprese. Non è l’Inter in cima, come molti si aspettavano, ma un’altra squadra che ha accumulato debiti consistenti. L’analisi di Calcio e Finanza, basata sui bilanci approvati al 30 giugno 2025, mostra quali club affrontano davvero problemi economici e quali sembrano più solidi.

Classifica squadre più indebitate in Serie A. L’analisi pubblicata da Calcio e Finanza fotografa lo stato di salute economico dei club di Serie A al termine della stagione 202425, mettendo sotto la lente i bilanci approvati al 30 giugno 2025. Il dato complessivo racconta di un sistema ancora fortemente indebitato: l’indebitamento lordo totale dei club del massimo campionato italiano ha raggiunto quota 4,89 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 4,72 miliardi dell’esercizio precedente. Classifica squadre più indebitate in Serie A: Juventus davanti a tutti. Guardando ai singoli club, il primato dell’indebitamento lordo spetta alla Juventus, che supera i 740 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

