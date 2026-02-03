Classifica squadre più indebitate in Serie A | no la prima non è l’Inter ma…

Una nuova classifica delle squadre più indebitate in Serie A svela sorprese. Non è l’Inter in cima, come molti si aspettavano, ma un’altra squadra che ha accumulato debiti consistenti. L’analisi di Calcio e Finanza, basata sui bilanci approvati al 30 giugno 2025, mostra quali club affrontano davvero problemi economici e quali sembrano più solidi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.