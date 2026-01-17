Runjaic ammette | Inter tra le squadre più forti d’Europa Nel secondo tempo ci abbiamo provato ma…

Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato la sconfitta contro l’Inter, riconoscendo la forza della squadra nerazzurra. Nel secondo tempo, i friulani hanno tentato di reagire, ma non sono riusciti a ribaltare il risultato. Le sue parole riflettono il rispetto per gli avversari e l’analisi della prestazione, offrendo uno sguardo sobrio sulla partita e sulle dinamiche del match.

Inter News 24 Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha commentato la sconfitta subita oggi in casa contro l'Inter di Chivu: le sue dichiarazioni. Dopo la sconfitta di misura al Bluenergy Stadium, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha analizzato con onestà la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN. Pur rammaricato per il risultato, l'allenatore bianconero ha riconosciuto l'enorme spessore tecnico e tattico messo in campo dall'Inter di Cristian Chivu. Il gap di qualità e la stanchezza finale. Runjaic ha sottolineato come la differenza l'abbia fatta soprattutto l'approccio alla gara e la gestione del pallone: Analisi della gara: «L'Inter ha tanta qualità, è una delle squadre più forti in Europa.

Calcio: arriva l'Inter e Runjaic si appella a Woody Allen 'provaci ancora, Udinese' - "L'Inter è la squadra migliore d'Italia attualmente, tutti conoscono i loro giocatori e i loro punti di forza. msn.com

Udinese-Inter, Runjaic: “Affrontiamo la squadra migliore d’Italia: dovremo prenderci dei rischi, altrimenti sarà complicato fare punti” - La sfida contro l’Inter, già battuta all’andata"L'Inter è la squadra migliore d'I ... trivenetogoal.it

