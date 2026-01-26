Sandra Zampa è stata eletta presidente della Commissione Immigrazione del Consiglio d'Europa a Strasburgo. La nomina rappresenta un importante riconoscimento del suo ruolo e delle sue competenze in ambito politico e sociale. La sua elezione testimonia l'attenzione internazionale alle questioni migratorie e all'impegno italiano in ambito europeo.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "A Strasburgo con Sandra Zampa che è appena stata eletta Presidente della Commissione Immigrazione del Consiglio d'Europa". Lo scrive via social il deputato del Pd, Roberto Speranza. "Buon lavoro". Milano-Cortina, il punto sulle opere con il commissario Saldini: "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo" Ucciso dall'Ice, il video che mostra cosa è successo. Alta tensione a Minneapolis . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Consiglio d'Europa: Speranza (Pd), 'Zampa eletta presidente commissione Immigrazione'

Approfondimenti su consiglio europa

Il Quartiere Vallesavio ha recentemente eletto Rachele Righi come nuova presidente del Consiglio di Quartiere.

Il partito Democratico ha perso parte delle sue radici e delle sue culture politiche originarie, secondo quanto affermato da Parla Zampa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su consiglio europa

Argomenti discussi: Europa: quarta edizione del ‘Premio miglior tesi di laurea David Sassoli’, la cerimonia con i vincitori; L’impunità non durerà per sempre: cosa dà speranza a Francesca Albanese; Delpini: La Chiesa in Europa si ringiovanisce e ha un volto festoso; Speranza: Referendum, il Pd non può stare fermo per paura di perdere.

Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. INMP e Consiglio d’Europa insieme per promuovere dignità e diritti umani. Speranza: Protocollo italiano del 2020 va ...QS » Governo e Parlamento » Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. INMP e Consiglio d’Europa insieme per promuovere dignità e diritti umani. Speranza: Protocollo italiano del 2020 va ... quotidianosanita.it

Premio David Sassoli: il Consiglio regionale celebra le migliori tesi di laurea sull’EuropaA quattro anni dalla scomparsa dell’ex presidente del Parlamento europeo si è tenuta la cerimonia di premiazione dell'iniziativa. La presidente dell'Assemblea legislativa Saccardi: L’Europa è una sce ... intoscana.it

San Marino all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa - facebook.com facebook

Il Consiglio europeo convocato d'urgenza sulle tensioni tra Europa e USA sulla #Groenlandia si protrae fino a tarda notte. "Pronti alla difesa dei nostri interessi, ma collaboriamo in modo costruttivo", dice il presidente Costa. Presente la premier Meloni. Carla M x.com