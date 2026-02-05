Regione Campania II Commissione Bilancio e finanza demanio e patrimonio | il presidente è Corrado Matera

Corrado Matera è stato eletto presidente della Seconda Commissione consiliare permanente “Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio” del Consiglio regionale della Campania. La nomina è arrivata durante l’ultima seduta, con il consigliere che ha ottenuto il supporto della maggioranza. Ora Matera guiderà le riunioni e le decisioni su questioni legate al patrimonio e alle finanze della regione.

Il ddl Matera, relativo alla decadenza del Presidente e allo scioglimento del Consiglio provinciale, è attualmente all’esame della Commissione competente.

