Valentina resta ad Amici 25? La cantante ha preso una decisione | So di saper cantare ma…

Valentina Pesaresi ha deciso di rimanere ad Amici 25, dopo un periodo di riflessione e difficoltà. La cantante ha condiviso il suo percorso e le sue considerazioni, dimostrando impegno e determinazione. La sua scelta evidenzia l’importanza di perseverare di fronte alle sfide, offrendo uno sguardo autentico sul percorso di crescita personale e artistica all’interno del programma.

Dopo la crisi e la pausa Valentina svela la sua decisione, resterà ad Amici 25?. Valentina Pesaresi ad Amici 25 ha vissuto un momento molto delicato che le ha fatto pensare alla possibilità di abbandonare il programma di Maria De Filippi. La conduttrice ha deciso però di concederle un po’ di tempo per riflettere, dandole da possibilità di tornare a casa per una settimana. Finita la pausa l’allieva è tornata nella casetta e si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni con i suoi compagni di avventura in merito al suo momento di crisi. Tra le varie cose ha detto: “In questi giorni ho pensato se questa fosse la strada giusta per me, ho sempre avuto tanti dubbi sul mio futuro e una gran paura: quella di non sentirmi soddisfatta di quello che faccio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Valentina Pesaresi, concorrente di Amici 25, ha affrontato un momento di incertezza riguardo al suo percorso nel talent show.

Valentina - Meglio - Amici 25 (inedito prima del rilascio ufficiale)

