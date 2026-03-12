Usa spari alla Sinagoga nel Michigan

Un uomo armato ha fatto irruzione in una sinagoga nel Michigan, secondo quanto riferito dalla polizia alle emittenti televisive locali. La polizia ha confermato l’accaduto senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze o sui danni. La situazione è ancora sotto controllo e le autorità stanno indagando sull’incidente.

Secondo quanto riferito dalla polizia alle emittenti tv locali, un individuo armato sarebbe entrato in una Sinagoga nel Michigan, midwest degli Stati Uniti. L'allarme è scattato poco prima delle ore 13 locali al Temple Israel di West Bloomfield Township, sobborgo a nord di Detroit. Nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. La Federazione ebraica locale ha consigliato a tutte le organizzazioni ebraiche della zona di "adottare il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio". Vari media americani riportano che oltre agli spari una macchina sarebbe entrata nell'edificio, da cui si vede uscire una colonna di fumo.