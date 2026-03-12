Sparatoria in una sinagoga del Michigan | Nel complesso anche una scuola

Una sparatoria si è verificata in una sinagoga a West Bloomfield, nel Michigan, dove si trova anche una scuola. La polizia è intervenuta immediatamente e si trova sul luogo dell'incidente. La situazione è ancora in fase di gestione e non sono stati ancora forniti dettagli sulle eventuali vittime o sui sospetti coinvolti. La comunità locale è stata informata dell’accaduto.

Una sparatoria è in corso in una sinagoga a West Bloomfield, in Michigan. Lo riferisce la Cnn. La polizia è sul posto. Nel complesso del Temple of Israel c’è anche una scuola. “La polizia sta rispondendo alle segnalazioni di un potenziale sparatore attivo “. Lo ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland, secondo quanto riporta la Cnn. L’emittente riferisce che un’auto avrebbe inoltre tentato di penetrare all’interno del recinto della sinagoga, che ospita anche una scuola. L’incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in “modalità di sicurezza”, ha dichiarato il dipartimento di polizia di Bloomfield Township in un post sui social media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

