Michigan allarme per sparatoria in una sinagoga

Nel Michigan, le forze dell’ordine stanno intervenendo a West Bloomfield Township dove sono arrivate segnalazioni di un possibile sparatore attivo in una sinagoga. La polizia ha circoscritto l’area e sta gestendo la situazione. Non sono ancora stati comunicati dettagli su eventuali vittime o altre persone coinvolte. La situazione rimane in evoluzione mentre le autorità continuano le operazioni di sicurezza.

La polizia sta rispondendo alle segnalazioni di un potenziale sparatore attivo presso una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan. Lo ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo della contea di Oakland, secondo quanto riporta la Cnn. L'emittente riferisce che un'auto avrebbe inoltre tentato di penetrare all'interno del recinto della sinagoga, che ospita anche una scuola. L'incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in "modalità di sicurezza", ha dichiarato il dipartimento di polizia di Bloomfield Township in un post sui social media. West Bloomfield Township si trova a circa 40 chilometri a nord-ovest di Detroit.