Sparatoria in una sinagoga in Michigan | ferito l' assalitore è in fuga

Una sparatoria si è verificata in una sinagoga di West Bloomfield Township, nel Michigan, dove l'assalitore è stato ferito e si trova in fuga. La polizia sta intervenendo dopo aver ricevuto segnalazioni di un possibile sparatore attivo all’interno dell’edificio. Non sono ancora noti dettagli su eventuali vittime o sulla dinamica dell’accaduto. La zona è stata messa in sicurezza mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche.

La polizia sta rispondendo alle segnalazioni di un potenziale sparatore attivo presso una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan. Lo ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo della contea di Oakland, secondo quanto riporta la Cnn. L'emittente riferisce che un'auto avrebbe inoltre tentato di penetrare all'interno del recinto della sinagoga, che ospita anche una scuola. L'incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in "modalità di sicurezza", ha dichiarato il dipartimento di polizia di Bloomfield Township in un post sui social media. West Bloomfield Township si trova a circa 40 chilometri a nord-ovest di Detroit. Video che circolano sui social mostrano decine di veicoli della polizia che hanno circondato il complesso ebraico.