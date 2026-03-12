Usa ritrovata bimba sparita 6 anni fa | era a scuola con nuovo nome e identità

Una bambina scomparsa sei anni fa è stata ritrovata a 11 anni, vivendo sotto falso nome e identità a più di 4.000 chilometri dal luogo della sua sparizione. La minore, che all’epoca aveva solo cinque anni, è stata rintracciata mentre frequentava una scuola con un nome diverso da quello di nascita. La vicenda riguarda il suo ritrovamento e la localizzazione dopo anni di ricerca.