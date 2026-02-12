C’è il nome di Maddie Clamorosa notizia sulla bimba scomparsa 19 anni fa

A quasi vent’anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il suo nome torna a fare notizia. Questa volta, non si tratta di nuove indagini ufficiali, ma di un riferimento che riapre vecchie ferite e alimenta speranze di trovare risposte. La storia della bambina scomparsa in Portogallo nel 2007 fa ancora parlare, e ora un nuovo dettaglio ha scosso l’opinione pubblica.

A quasi vent’anni dalla sua scomparsa, il nome di Maddie McCann torna a riemergere in un contesto inatteso e inquietante. La bambina inglese sparì nel maggio del 2007 da Praia da Luz, in Portogallo, durante una vacanza con la famiglia. Aveva appena tre anni. Da allora il suo volto è diventato uno dei simboli più noti delle persone scomparse nel mondo. Oggi, mentre i genitori non hanno mai smesso di cercarla, il suo nome comparirebbe tra i milioni di carte che compongono i cosiddetti Epstein files, l’enorme archivio giudiziario legato alle attività del finanziere americano. >> Scuole chiuse per il maltempo, venerdì 13 febbraio: i comuni interessati I documenti in questione riguardano Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali su minori e morto suicida in carcere nel 2021.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A quasi vent’anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il suo nome riemerge in un contesto del tutto inatteso: i cosiddetti Epstein files, l’enorme archivio di documenti giudiziari legati al finanziere americano Jeffrey Epstein, condannato per reati s*ss*ali su mi - facebook.com facebook