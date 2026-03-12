Novità nel mondo dell’astronomia: un gruppo di 60 stelle, chiamato Ursa Major III, mette in discussione le differenze tra galassie e ammassi globulari. Le osservazioni recenti indicano che la linea di confine tra queste due classi di sistemi stellari sta diventando sempre più sfumata, portando gli scienziati a riconsiderare le caratteristiche distintive di ciascuno.

La distinzione tra galassia e ammasso globulare sta crollando sotto il peso di nuove scoperte astronomiche. La scoperta di satelliti ultra-deboli della Via Lattea, come Ursa Major III con sole 60 stelle osservate, mette in crisi le categorie classiche basate sulla presenza di materia oscura. Il confine che separava nettamente i due tipi di oggetti celesti è diventato una zona grigia di incertezza, sfidando ogni classificazione esistente e costringendo la comunità scientifica a rivedere i modelli teorici attuali. La questione non è solo accademica: se questi sistemi sono confermati come galassie, interi modelli di fisica delle particelle potrebbero essere esclusi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ursa Major III: 60 stelle sfidano la materia oscura

Segreti nucleari. Cosa nascondeva l’Ursa Major quando è affondataA un anno di distanza dall’accaduto, l’affondamento della nave cargo “Ursa Major” continua a portare con sé notizie di un certo rilievo.

Materia oscura e neutrini sterili: XRISM cerca la “particella fantasma” negli ammassi galatticiLa materia oscura e neutrini sterili sono al centro di uno dei più grandi misteri della cosmologia moderna.

