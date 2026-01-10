Materia oscura e neutrini sterili | XRISM cerca la particella fantasma negli ammassi galattici

XRISM si propone di esplorare uno dei più grandi enigmi dell’astronomia: la materia oscura e i neutrini sterili. Attraverso osservazioni degli ammassi galattici, il satellite mira a individuare segnali deboli e invisibili, contribuendo a chiarire la natura di queste componenti fondamentali dell’universo. Uno studio che potrebbe aprire nuove prospettive sulla composizione e l’evoluzione del cosmo.

La materia oscura e neutrini sterili sono al centro di uno dei più grandi misteri della cosmologia moderna. Nonostante costituisca circa l'85% della massa totale dell'universo, la materia oscura rimane ostinatamente invisibile ai nostri occhi e ai nostri telescopi tradizionali, non interagendo con la luce. Per decenni, la fisica ha cercato di identificare le particelle che compongono questa sostanza sfuggente, concentrandosi principalmente sui WIMP (Weakly Interacting Massive Particles). Tuttavia, dopo esperimenti da miliardi di dollari che hanno fornito solo limiti sempre più stringenti senza una rilevazione diretta, la comunità scientifica sta iniziando a esplorare scenari alternativi.

