Segreti nucleari Cosa nascondeva l’Ursa Major quando è affondata

Un anno dopo l'affondamento della nave cargo “Ursa Major”, permane l’interesse sulle circostanze e sui segreti che potrebbe aver nascosto. L’incidente ha suscitato numerosi interrogativi e speculazioni, alimentando l’attenzione di media e esperti. In questa analisi, si approfondiscono i dettagli noti e le ipotesi riguardanti l’accaduto, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto emerso finora.

A un anno di distanza dall'accaduto, l'affondamento della nave cargo "Ursa Major" continua a portare con sé notizie di un certo rilievo. Poche ore fa le autorità spagnole hanno infatti dichiarato che a bordo del vascello affondato al largo di Cartagena il 22 dicembre del 2024 non ci fossero soltanto container vuoti e attrezzature portuali, come dichiarato nei documenti di carico, ma anche due grandi container identificati come involucri per reattori nucleari Vm-4Sg. Sempre le autorità spagnole hanno condiviso i loro sospetti sul fatto che la destinazione finale del carico fosse il porto nordcoreano di Rason, un'ipotesi plausibile considerando che per raggiungere la metasarebbe stato seguito un percorso pressoché identico a quello per arrivare a Vladivostok.

