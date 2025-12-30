Segreti nucleari Cosa nascondeva l’Ursa Major quando è affondata

Da formiche.net 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno dopo l'affondamento della nave cargo “Ursa Major”, permane l’interesse sulle circostanze e sui segreti che potrebbe aver nascosto. L’incidente ha suscitato numerosi interrogativi e speculazioni, alimentando l’attenzione di media e esperti. In questa analisi, si approfondiscono i dettagli noti e le ipotesi riguardanti l’accaduto, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto emerso finora.

A un anno di distanza dall’accaduto, l’affondamento della nave cargo “Ursa Major” continua a portare con sé notizie di un certo rilievo. Poche ore fa le autorità spagnole hanno infatti dichiarato che a bordo del vascello affondato al largo di Cartagena il 22 dicembre del 2024 non ci fossero soltanto container vuoti e attrezzature portuali, come dichiarato nei documenti di carico, ma anche due grandi container identificati come involucri per reattori nucleari Vm-4Sg. Sempre le autorità spagnole hanno condiviso i loro sospetti sul fatto che la destinazione finale del carico fosse il porto nordcoreano di Rason, un’ipotesi plausibile considerando che per raggiungere la metasarebbe stato seguito un percorso pressoché identico a quello per arrivare a Vladivostok. 🔗 Leggi su Formiche.net

segreti nucleari cosa nascondeva l8217ursa major quando 232 affondata

© Formiche.net - Segreti nucleari. Cosa nascondeva l’Ursa Major quando è affondata

Leggi anche: Acqua, energia e segreti nucleari: perché la città di Ypsilanti dice no al maxi data center dell’AI

Leggi anche: Grande Fratello, Domenico D’Alterio è gay? Quel profilo scomparso misteriosamente cosa nascondeva?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cosa nasconde Laura in Buongiorno Mamma 3? “Ha più di un segreto e farà di tutto”/ Spoiler di Serena Iansiti - ", lo spoiler clamoroso di Serena Iansiti Anticipazioni Buongiorno Mamma 3, cosa nasconde Laura? ilsussidiario.net

"Sta rafforzando le capacità nucleari": cosa c'è dietro la mossa di Kim - Una base missilistica segreta della Corea del Nord recentemente rivelata dal Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS) ha gettato nuova luce sulla capacità nucleare in espansione di ... ilgiornale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.