La Corte dei Conti si occupa di tre temi principali: l’urbanistica, la vendita dello stadio di San Siro e le medaglie olimpiche fuse. Si discute di una possibile riforma, nota come

Milano, 12 marzo 2026 – La contestata "riforma Foti" sulla Corte dei conti potrebbe far sentire i suoi effetti anche sulle istruttorie con al centro un presunto danno erariale legato ai progetti di sviluppo immobiliare che, secondo le accuse formulate dalla Procura di Milano, celano abusi edilizi. Le istruttorie aperte "Qualora fosse riconosciuto un illecito - spiega il procuratore regionale della Corte dei conti Paolo Evangelista - il danno erariale sarà risarcibile nella misura massima del 30%". Riducendo, quindi, i margini della somma che si può recuperare. Sono finora una decina le istruttorie aperte, su cui la Corte dei Conti sta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, vendita di San Siro e medaglie olimpiche fuse: i temi caldi della Corte dei Conti

Articoli correlati

Leggi anche: Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti, Oricchio: “Dispiace che temi come la giustizia sfocino in un referendum”

Concerto Bruno Mars a San Siro, inizia oggi la vendita dei biglietti: i prezzi e dove acquistarliMartedì 14 luglio 2026, Bruno Mars ritorna in concerto in Italia a 9 anni di distanza, con il suo The Romantic Tour: qui i prezzi dei biglietti e...

Altri aggiornamenti su San Siro

Temi più discussi: Bonelli (Verdi): Milano non è inclusiva, cambiare sull'urbanistica. La maggioranza non è una caserma; Indagini sull'urbanistica a Milano, che cosa è successo e che cosa rischia la città: cantieri, regole e varianti; Loreto, la giunta riprende il restyling della piazza: Va restituita alla città; Nuovo stadio a San Siro: anche la Commissione Ue dice che va fatta la valutazione ambientale.

Sala sulla vendita dello stadio San Siro: «Accordo con Inter e Milan, domani la delibera in giunta. La Ztl? Contro chi vuole sgasare in Lamborghini»Da San San Siro al Leoncavallo fino alle inchieste sull’urbanistica. Il sindaco Beppe Sala racconta ai microfoni di Rtl 102.5 il settembre bollente della giunta. Domani, mercoledì 17 settembre, picchi ... milano.corriere.it

Appello di 200 docenti universitari e urbanisti contro la vendita di San Siro: No a una gestione opaca di MilanoMilano, 28 agosto 2025 – Vengano fermate e ridiscusse le operazioni immobiliari sotto inchiesta a Milano, in primis San Siro e la nuova legge urbanistica non sia una Salva-Milano bis, ma un ... ilgiorno.it

Nuovo San Siro, il Municipio 7 chiede di prevedere spazi per lo sport femminile x.com

Lo Spettacolo di San Siro Milan Nel Cuore facebook