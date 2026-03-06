Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti Oricchio | Dispiace che temi come la giustizia sfocino in un referendum

Oggi si è tenuta l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, con il presidente che ha commentato come sia spiacevole che questioni di grande rilevanza, come la giustizia, finiscano in un referendum. Durante l’evento, il presidente ha precisato che non si esprimerà sul merito delle questioni trattate, ma ha espresso dispiacere per la situazione. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e giudiziari.

Tempo di lettura: 3 minuti "Non ci pronunciamo nel merito. Certo dispiace che argomenti così importanti debbano sfociare in un referendum". Lo ha detto il presidente della sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei Conti Michele Oricchio, in merito alla referendum sulla giustizia. "Un tempo questo tipo di riforme erano maggiormente condivise in Parlamento e non necessitavano di coinvolgere la popolazione che non sempre è in grado di conoscere i dettagli tecnici e i risvolti di queste riforme – ha sottolineato a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario – Purtroppo sono tempi di maggiori tensioni che si riverberano anche sulle riforme".