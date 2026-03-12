Trovato morto in pozzo all’eremo appena depredato | Collegato al furto della reliquia

Questa mattina, nel territorio di Fano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona all’interno di un pozzo situato nella zona dell’Eremo di Monte Giove. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno accertato che il pozzo era stato recentemente depredato. La vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stata trovata in un’area vicino al sito di un furto di reliquia.

Fano (Pesaro e Urbino) 12 marzo 2026 – Il corpo senza vita di una persona è stato trovato questa mattina all'interno di un pozzo nella zona dell'Eremo di Monte Giove. La scoperta è avvenuta nel corso delle ricerche scattate nelle prime ore del giorno nell'area del complesso religioso. Trovato morto vicino all'eremo: il video Il corpo nel pozzo: via alla indagini. Sul posto sono intervenut i i Vigili del Fuoco, i mpegnati anche con i sommozzatori nelle operazioni di recupero, insieme agli agenti della Polizia di Stato, ai Carabinieri del Radiomobile e al personale del 118. L'area è stata subito isolata per consentire i rilievi e tutti gli accertamenti necessari.