Correte un bimbo ha portato una pistola a scuola | le maestre chiamano la Polizia ma l'arma era softair

Un bambino di 10 anni ha portato una pistola softair in classe, facendo scattare l’allarme tra insegnanti e genitori. Le maestre hanno chiamato immediatamente la polizia, che è intervenuta sul posto. Alla fine, si è scoperto che l’arma non era vera, ma un giocattolo a pallini senza tappo rosso. La scuola ha avviato controlli e approfondimenti per capire come sia potuta finire tra le mani di un bambino così giovane.

Un bambino di 10 anni ha portato nella sua scuola di Piacenza una pistola softair, un'arma a pallini senza priva del tappo rosso, scatenando il panico. L'arma finta è stata sequestrata.

