Tumori collo dell’utero l’appello | Fondamentale il vaccino anti-Hpv

Gennaio è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al collo dell’utero, una malattia che può essere prevenuta attraverso programmi di screening efficaci e il vaccino anti-Hpv. È importante conoscere e utilizzare le opportunità offerte dal sistema sanitario per proteggere la propria salute. La sensibilizzazione sulla corretta informazione e sulla prevenzione rappresenta un passo fondamentale per ridurre l’incidenza di questa patologia.

Gennaio è il mese della prevenzione del tumore del collo dell’utero, un’occasione per promuovere i programmi di screening a disposizione dei cittadini. La prevenzione è lo strumento più efficace per contrastare il carcinoma della cervice uterina, che rappresenta il quinto tumore più frequente nelle donne sotto i 50 anni di età e, nel complesso, l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. Attraverso gli screening si ha la possibilità di eseguire esami specifici gratuiti con lo scopo di identificare precocemente le lesioni precancerose, così da poterle trattare e curare tempestivamente. L’infezione da Papilloma virus umano (Hpv) è la principale causa del tumore della cervice uterina, trasmesso anche per via sessuale e molto frequente soprattutto nelle persone giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

