Uomini e Donne Tinì contro Gemma | ti sei creata una personaggio | la dama pronta a lasciare il programma? | Video Witty Tv

A Uomini e Donne si accende una lite tra Tinì Cansino e Gemma Galgani. L’opinionista critica Gemma dicendole che si è creata un personaggio e potrebbe lasciare il programma. Gemma, invece, risponde accusando Mauro di non averla mai corteggiata davvero, anche se lei stessa ammette di essere innamorata di un altro cavaliere. La tensione tra i protagonisti cresce e il pubblico si chiede cosa succederà nelle prossime puntate.

A Uomini e Donne scontro tra l’opinionista Tinì Cansino e Gemma Galgani. Il motivo? Gemma accusa Mauro di non averla corteggiata quando in realtà era lei non interessata perchè innamorata di un altro cavaliere. Uomini e Donne, Tinì smaschera Gemma: “a te non interessa trovare l’amore”. Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne Tinì Cansino ha avuto da ridire sul comportamento di Gemma Galgani. A centro studio ci sono Mauro e la dama Tiziana che hanno da poco iniziato una conoscenza che prosegue a gonfie vele, ma la loro felicità infastidisce Gemma che punzecchia ripetutamente il cavaliere. Tinì allora prende la parola per difenderlo smascherando il comportamento di Gemma: « ogni volta che sei uscita con questo signore lo guardavi schifata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

A Uomini e Donne, Cristiana sceglie Ernesto.

