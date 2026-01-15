Due ex corteggiatori di Uomini e Donne hanno commentato la recente vicenda tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. La loro posizione potrebbe offrire nuovi spunti sulla dinamica tra i protagonisti e alimenta l’attenzione sul programma. Questa situazione si inserisce in un contesto di gossip che interessa i fan e gli appassionati del dating show, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.

La storia che coinvolge Martina De Ioannon e Ciro Solimeno continua a infiammare il gossip di Uomini e Donne. Proprio mentre il caso sembra diventare sempre più divisivo, nelle ultime ore entrano in scena anche due ex corteggiatori, che scelgono i social per dire la loro con frasi taglienti e allusioni difficili da ignorare. Scopriamo chi sono e cosa hanno dichiarato. Sara Gaudenzi abbandona senza scegliere? Uomini e Donne: il secondo video di Ciro Solimeno. La vicenda è ormai passata dal retroscena al confronto pubblico. Prima la confessione sugli incontri avvenuti lontano dalle telecamere, poi un nuovo intervento in cui Ciro Solimeno punta il dito contro Martina De Ioannon. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, scandalo Martina-Ciro: intervengono due ex corteggiatori

