Ieri, durante una nuova registrazione di Uomini e Donne, si sono verificati diversi momenti intensi. Un malore si è verificato in studio, mentre una rissa è scoppiata tra alcuni partecipanti a causa di un tronista. I presenti hanno assistito a scene di tensione e scontri che hanno movimentato la registrazione. La puntata è stata segnata da questi episodi che hanno coinvolto i protagonisti in modo diretto.

Ieri 11 marzo si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l'attenzione dei presenti in studio. Dagli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni su Instagram si apprende che grande attenzione è stata focalizzata sui protagonisti del trono classico. In particolare, Ciro Solimeno ha portato in esterna sia Elisa che Alessia Antonetti. Con quest'ultima, il tronista è uscito in automobile dove è scattato un bacio. Con Elisa, invece, c'è stato un confronto anche doloroso per via della scomparsa dell'adorato nonno. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che la corteggiatrice ha chiesto a Ciro per quale motivo non l'abbia baciata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne anticipazioni: malore in studio, rissa per un tronista

Articoli correlati

ULTIM’ORA Uomini e Donne: rissa sfiorata in studio, tronista si sente maleCaos all’ultima registrazione di Uomini e Donne: rissa sfiorata tra Ciro e Matteo, Maria De Filippi stoppa tutto e Sara Gaudenzi si sente male.

Uomini e Donne anticipazioni: Ciro e Matteo rissa sfiorata, Sara Gaudenzi colta da maloreNella registrazione di oggi 11 marzo di Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sabrina Zago tornano nel Trono Over, mentre nel Classico tensione alle...

Tutti gli aggiornamenti su Uomini e Donne anticipazioni malore in...

Temi più discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 6 marzo - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia lo studio, Tina attacca Cinzia; Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: Cinzia fa infuriare lo studio, tensioni nel Trono Over e nuove scintille nel Classico; Uomini e Donne, le ultime anticipazioni del 2 e del 3 marzo.

Uomini e Donne, anticipazioni 12 marzo 2026: confronto in studio tra Ciro e MartinaUomini e Donne, le anticipazioni di giovedì 12 marzo 2026: Ciro Solimeno discute con Martina, continua il confronto tra Alessio e Debora. mondotv24.it

Uomini e Donne, rissa dietro le quinte tra Ciro e Matteo (e Sara crolla). La reazione di Maria De FilippiIl tronista e il corteggiatore sarebbero arrivati alle mani nel backstage dopo alcune tensioni e minacce al centro dello studio: tutte le anticipazioni ... libero.it

Erano irregolari sul territorio e senza fissa dimora. Visti dagli uomini della Squadra Mobile di Como hanno tentato la fuga, ma sono stati presi - facebook.com facebook

Ispirati da Dio, ma scritti, copiati, tradotti e interpretati da uomini per oltre due millenni. In “Le vie delle Bibbie” Giovanni Maria Vian non racconta solo la storia di un testo sacro: ricostruisce un percorso affascinante e complesso che attraversa lingue, imperi, bibl x.com