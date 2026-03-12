ULTIM’ORA Uomini e Donne | rissa sfiorata in studio tronista si sente male

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne si sono verificati momenti di tensione tra i due protagonisti, Ciro e Matteo, che hanno rischiato di scatenare una rissa. La conduttrice Maria De Filippi ha interrotto immediatamente l’evento per placare gli animi. Durante l’episodio, anche Sara Gaudenzi si è sentita male e ha dovuto ricevere assistenza.

Caos all’ultima registrazione di Uomini e Donne: rissa sfiorata tra Ciro e Matteo, Maria De Filippi stoppa tutto e Sara Gaudenzi si sente male. Tutte le anticipazioni. La registrazione più tesa della stagione. Uomini e Donne torna a far parlare di sé con una registrazione che ha lasciato tutti senza parole. L’ultima puntata registrata si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia, con tensioni che hanno rischiato di degenerare in una rissa vera e propria. Al centro di tutto: Ciro Solimeno, tronista già noto per il suo carattere fumantino, e Matteo Stratoti, corteggiatore di Sara Gaudenzi. Un confronto acceso, minacce verbali, pubblico scaldato e persino l’intervento diretto di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

