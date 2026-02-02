Almeno duecento morti in una frana nella Repubblica Democratica del Congo

Un’altra tragedia si è scatenata in Congo. Una frana si è abbattuta il 28 gennaio su un grande sito minerario di coltan a Rubaya, nell’est del paese. Le autorità parlano di almeno 200 morti e le ricerche continuano tra le macerie. La zona è ancora sotto shock, e si temono numeri ancora più alti. La regione vive momenti drammatici, tra crolli e incidenti che si ripetono con frequenza.

Nella città mineraria di Rubaya, nella provincia del Nord Kivu, si produce tra il 15 e il 30 per cento del coltan mondiale. Secondo le stime, la Rdc ospita almeno il 60 per cento delle riserve globali di coltan, un minerale strategico per l'industria elettronica. L'M23, sostenuto dal Ruanda, aveva assunto il controllo del sito minerario nell'aprile 2024. Secondo alcuni esperti delle Nazioni Unite, il gruppo ribelle si sta finanziando grazie a una tassa sulla produzione e sulla commercializzazione di questo minerale. Migliaia di minatori lavorano nel sito di Rubaya in condizioni di grande insicurezza, il più delle volte muniti solo di pale e un paio di stivali di gomma.

