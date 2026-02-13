La strage silenziosa di minatori nella Repubblica Democratica del Congo

Una frana in una miniera di coltan nella Repubblica Democratica del Congo ha causato la morte di oltre 200 minatori il 31 gennaio 2026. La tragedia si è verificata mentre i lavoratori erano intenti a estrarre materiali preziosi sotto condizioni di sicurezza precarie, in un'area nota per l’assenza di controlli adeguati. La frana ha seppellito le gallerie e le capanne di fortuna dove si svolgeva l’attività mineraria, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di vittime.

Congo: oltre duecento minatori morti in una frana, la spirale di sfruttamento nel cuore dell'Africa. Una frana in una miniera di coltan nella Democratica del Congo ha causato la morte di oltre duecento persone alla fine di gennaio 2026. Donne, uomini e bambini erano al lavoro in condizioni di estremo pericolo quando il terreno, reso instabile dalle piogge, è crollato. La tragedia riporta all'attenzione internazionale la drammatica realtà dello sfruttamento minerario in una regione contesa tra gruppi armati e interessi economici globali.