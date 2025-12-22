Il progetto del nuovo stadio Dorico inizia (finalmente) a prendere forma, mentre l’attiguo campetto da basket resta immerso nel degrado. Due facce in chiaroscuro di una stessa medaglia: da una parte i lavori, davvero infiniti e non fedeli al progetto originale, che sembrano poter preludere presto all’inaugurazione dell’opera; dall’altra l’abbandono di uno degli impianti sportivi aperti al pubblico più amati e frequentati dai giovani. Sul Dorico, a differenza di quanto avveniva fino a pochi mesi fa, adesso si comincia ad avere un’idea dell’opera finita. Le linee sono state tracciate, gli spazi delineati e il campo in più concesso dall’amministrazione comunale all’esclusivo circolo tennis del viale della Vittoria è pronto a ospitare le partite dei soci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo stadio Dorico prende forma. Si intravede l’opera definitiva. Il campo da basket invece è pessimo

