Napoli rivive la grande scena | al Suor Orsola i costumi dell’opera in mostra per i 2500 anni della città

Napoli celebra i suoi 2.500 anni attraverso un evento dedicato alla sua storia e cultura. Al Suor Orsola, sono esposti i costumi dell’opera, testimonianze di un patrimonio artistico e teatrale di lunga tradizione. Questa mostra offre un’occasione per riscoprire le radici della città, con un’attenzione sobria e rispettosa, in un contesto che unisce passato e presente, valorizzando la scena teatrale napoletana.

Napoli celebra i suoi 2500 anni tornando là dove ha sempre dominato: sul palcoscenico. Con "Napoli rivive la grande scena. I figurini teatrali a Napoli per un immaginario della storia della musica lirica italiana patrimonio dell'umanità", l' Università Suor Orsola Benincasa firma una mostra di respiro internazionale che attraversa l'Ottocento lirico europeo partendo dai Reali Teatri di Napoli. L'esposizione, ideata e realizzata insieme al Comitato Nazionale Neapolis 2500, nasce nell'ambito delle celebrazioni ufficiali per l'anniversario della fondazione della città ed è pensata per viaggiare nel mondo attraverso gli Istituti italiani di cultura, portando con sé uno dei patrimoni meno raccontati ma più decisivi dell'identità partenopea: la scena teatrale e costumistica del melodramma.

