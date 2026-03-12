Università Link accordo con Regione Lazio per formazione medica e professioni sanitarie

L'Università degli Studi Link ha stipulato un accordo con la Regione Lazio che coinvolge la Asl Roma 1 come azienda di riferimento. Questa collaborazione riguarda le attività di formazione medica e delle professioni sanitarie degli studenti iscritti all'ateneo. La partnership mira a garantire il supporto e lo svolgimento delle funzioni istituzionali legate a didattica e ricerca in ambito sanitario.

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Gli studenti di Medicina e professioni sanitarie dell'Università degli Studi Link avranno la Asl Roma 1 come azienda di riferimento per le attività essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca. L'Ateneo privato e la Regione Lazio - informa una nota - hanno firmato un protocollo d'intesa per disciplinare le attività di collaborazione e le modalità di svolgimento della formazione medica e sanitaria degli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria e dei corsi di laurea in infermieristica, fisioterapia, tecniche di laboratorio biomedico, tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e osteopatia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

