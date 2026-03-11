UNICEF Italia e Fondazione Don Calabria firmano Protocollo d’Intesa

UNICEF Italia e la Fondazione Don Calabria hanno firmato un Protocollo d’Intesa triennale. L’accordo prevede la collaborazione su progetti dedicati ai diritti dei bambini, alla giustizia minorile e a iniziative di sensibilizzazione nelle aree di intervento. Entrambe le organizzazioni lavorano insieme per sviluppare attività condivise nel rispetto delle rispettive competenze. La firma ufficializza l’inizio di questa collaborazione nel settore sociale.

Accordo triennale tra UNICEF Italia e Fondazione Don Calabria per promuovere i diritti dell’infanzia, la giustizia minorile e iniziative di sensibilizzazione nei territori.. Oggi a Verona l’UNICEF Italia e la Fondazione Don Calabria hanno firmato un Protocollo d’Intesa della durata di tre anni per promuovere i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e realizzare attività di sensibilizzazione a favore dei bambini, delle bambine e dei giovani più vulnerabili. Hanno preso parte alla firma: Nicola Graziano, Presidente UNICEF Italia, Gedovar Nazzari, presidente della Fondazione Don Calabria per il Sociale ETS, Alessandro Padovani, direttore della Fondazione Don Calabria per il Sociale ETS; Presente alla cerimonia anche Gabriella Reniero, Special Advisor dell’UNICEF Italia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

