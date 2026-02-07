Futuro nazionale | Istituto Piepoli fiducia in Vannacci al 23% per partito bacino al 7%
Gli italiani mostrano una certa fiducia in Roberto Vannacci. Secondo l’ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli, il 23% delle persone intervistate dice di fidarsi di lui. Lo stesso dato si riflette anche nel sostegno al suo partito, Futuro nazionale, che potrebbe raccogliere il consenso del 7% degli italiani. La politica di Vannacci si fa strada tra le opinioni pubbliche, anche se il partito resta ancora di dimensioni contenute.
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il 23% degli italiani ha fiducia in Roberto Vannacci e un'analoga percentuale sarebbe disposta a votare il suo partito Futuro nazionale, che ha un bacino potenziale del 7%. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli. Disposti a votarlo il 37 per cento degli elettori di centrodestra (35 Fdi, 39 Fi, 45 Lega), il 13 di quelli del centrosinistra, il 9 di quelli M5S.
