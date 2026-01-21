La partita tra San Marino Academy e Venezia si è conclusa con un pareggio di 2-2, dopo una rimonta delle sammarinesi che avevano subito due volte il vantaggio avversario. Nonostante le occasioni perse, la squadra mantiene la posizione in classifica, evitando di scendere ulteriormente. La sfida dimostra la capacità di resilienza della formazione, che ha ottenuto un punto importante in un match difficile contro l’ultima della classe.

Alla fine rimane tutto immutato in classifica e per certi versi la cosa può essere letta anche come un aspetto positivo, visto che la San Marino Academy era andata due volte sotto nel match contro il Venezia ultimo della classe (2-2 il finale, a segno Sechi e Iarduino) e, in caso di sconfitta, sarebbe stata risucchiata prepotentemente nei bassifondi della graduatoria. Però resta il rammarico di non aver saputo trovare quel guizzo che avrebbe permesso di mettere una distanza di sicurezza – ancorchè non definitiva, è ovvio – nella zona di frontiera tra salvezza e retrocessione. Intanto il girone di andata si chiude con un risultato che spezza la mini serie negativa delle titane e fornisce a Giacomo Piva un buon numero di indicazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie B femminile. San Marino Academy in rimonta si prende un punto con Venezia

