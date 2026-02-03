Dreaming San Marino Song Contest dal 12 al 15 febbraio 2026 al via la Stage & Live Academy con 27 nazioni e 240 artisti

Dal 12 al 15 febbraio 2026, San Marino ospiterà la Stage & Live Academy, la fase centrale del Dreaming San Marino Song Contest. In questa occasione, 27 nazioni e 240 artisti si prepareranno e si presenteranno davanti alla giuria. La stessa Academy seguirà la fase di casting e si concentrerà sulla valutazione e sulla formazione degli artisti selezionati.

Dal 12 al 15 febbraio 2026 si terrà lo Stage & Live Academy (LA) del Dreaming San Marino Song Contest, fase centrale del percorso di selezione che segue la fase di "Casting" e che sarà dedicata alla preparazione e alla valutazione degli artisti ammessi. Allo Stage & Live Academy (LA) accedono 27 nazioni, per un totale di 240 artisti. Un risultato che Media Evolution accoglie con soddisfazione, evidenziando la qualità delle proposte selezionate e la significativa presenza di artisti internazionali. "La qualificazione di 27 nazioni e 240 artisti alla fase Stage & Live Academy conferma la solidità e l'attrattività internazionale del progetto.

