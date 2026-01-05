Morta Anna Falcone sorella del magistrato antimafia Onorò la sua memoria nel silenzio e con dignità

Anna Falcone, sorella del magistrato antimafia Giovanni Falcone, è deceduta a Palermo all’età di 74 anni. Dopo aver dedicato gran parte della sua vita al ricordo del fratello e alla lotta contro la criminalità organizzata, ha lasciato un esempio di dignità e rispetto. La sua scomparsa segna la fine di un percorso di memoria e testimonianza, mantenendo vivo il ricordo di un impegno civile fondamentale per la comunità.

Palermo, 5 gennaio 2026 – Se ne è andata 43 anni dopo la strage di Capaci. Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni, è morta oggi a Palermo dopo aver speso gli ultimi 30 anni della sua vita nel ricordo del magistrato ucciso dalla mafia e nel nome della sua eredità morale. Aveva 95 anni. Sempre un passo indietro rispetto all'altra sorella, Maria – volto noto e memoria pubblica di Giovanni – di rado Anna appariva sotto i riflettori. Ha piuttosto scelto di portare avanti il suo impegno antimafia nell'ombra con la discrezione che le apparteneva. Con Maria aveva contribuito a creare la Fondazione Giovanni Falcone, nata nel dicembre 1992 per promuovere la cultura della legalità e onorare la memoria del giudice e della moglie Francesca Morvillo.

