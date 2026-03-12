Una petroliera russa alla deriva verso Lampedusa le fiamme a bordo e l’equipaggio scappato | allarme sul disastro ambientale – Il video

Una petroliera russa senza equipaggio è stata avvistata alla deriva al largo di Lampedusa, con le fiamme visibili a bordo. L’incidente ha generato un allarme per un possibile disastro ambientale, mentre le autorità stanno monitorando la situazione. L’equipaggio ha abbandonato la nave, lasciando la petroliera a rischio di causare danni all’ambiente marino.

È sempre più alto il rischio di un disastro ambientale al largo di Lampedusa, dove è stata avvistata una petroliera della flotta fantasma russa alla deriva e senza equipaggio. A darne notizia è il Tg1, secondo cui «si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tg1 Rai (@tg1raiofficial) L’incendio sulla Arctic Metagaz. Tra il 3 e il 4 marzo, scrive il Messaggero, la metaniera russa Arctic Metagaz è rimasta gravemente danneggiata dopo una serie di esplosioni tra le acque libiche e quelle maltesi. I 30 membri dell’equipaggio sono scappati. La nave lunga 277 metri avrebbe un carico di almeno 61 mila tonnellate di gas naturale liquefatto, al momento in balia delle correnti. 🔗 Leggi su Open.online

