Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa a bordo 900 tonnellate di gasolio L' allarme del Tg1 e il rischio ambientale

Una petroliera russa senza equipaggio si sta avvicinando alle acque di Lampedusa. A bordo ci sono circa 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas. L'allarme è stato lanciato dal Tg1, che ha segnalato il rischio ambientale legato alla presenza della nave in quella zona. La situazione è monitorata da autorità competenti.

«Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. Si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto». Ne dà notizia il Tg1 in un post su Instagram mostrando l'imbarcazione in un video. L'incendio di scorsa settimana La metaniera russa "Arctic Metagaz", lunga 277 metri, gravemente danneggiata e ormai senza equipaggio, si trova alla deriva sospinta da venti e correnti, con una traiettoria che desta preoccupazione verso le acque di Lampedusa. Tra il 3 e il 4 marzo 2026, la nave ha subito una serie di esplosioni tra le acque libiche e maltesi, costringendo i 30 membri dell'equipaggio a essere evacuati.