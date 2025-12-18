Ariston acquisisce Riello la manina del governo contro i cinesi | così rinasce il polo tricolore delle caldaie

Ariston rafforza il suo ruolo nel mercato italiano della climatizzazione con l'acquisizione di Riello Group, segnando una nuova fase di rilancio nazionale. L'operazione, realizzata in collaborazione con Carrier Global Corporation, punta a ricostituire un polo tricolore nel settore delle caldaie e dei sistemi di riscaldamento, consolidando la presenza italiana nel comparto e rispondendo alle dinamiche di mercato con un forte orgoglio nazionale.

