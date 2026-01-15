Gli 80 anni della DC | una mostra per raccontare la storia del Paese

In occasione del suo ottantesimo anniversario, la DC apre le porte a una mostra dedicata a ripercorrere la sua storia e il ruolo avuto nel contesto politico italiano. A Avellino, l’evento offre un’opportunità di riflessione sulla lunga presenza della Democrazia Cristiana nel Paese, attraverso documenti, fotografie e approfondimenti che ne illustrano il percorso e l’eredità. Un’occasione per conoscere e comprendere un capitolo importante della storia repubblicana italiana.

Avellino si prepara a rendere omaggio a una delle esperienze politiche più significative della storia repubblicana italiana. Dal 17 al 31 gennaio 2026, il Museo Irpino ospiterà la mostra fotografica "Storia di un Paese. Cinquant'anni di vita della Dc (1942-1994)", organizzata in occasione dell' 80° anniversario della nascita della Democrazia Cristiana L'iniziativa, promossa dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'80esimo anniversario della Dc, propone un percorso espositivo che ripercorre mezzo secolo di storia politica, istituzionale e sociale dell'Italia attraverso immagini, documenti e testimonianze che raccontano il ruolo centrale svolto dalla Democrazia Cristiana dalla clandestinità durante la Seconda guerra mondiale fino allo scioglimento del partito nei primi anni NovantA.

