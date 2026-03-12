una feroce satira anti woke

Netflix mette in campo una serie con una certa dose di pepe. Si intitola Vladimir e esplora una passione di mezza età con la giusta dose di ironia e cinismo. La protagonista senza nome della vicenda, è chiamata semplicemente M, è una professoressa di inglese poco sopra i cinquanta, con il blocco,ormai diventato cronico, della scrittrice e un'insicurezza crescente data dalla proverbiale crisi di mezz'età. Avendo trascorso decenni senza riuscire produrre un seguito al suo libro di esordio, si è accontentata di guadagnarsi da vivere con le lezioni al college, sino a quel momento se non altro apprezzatissime dalle allieve. Madre di una ragazza bisessuale, è sposata con John, un collega molto magnetico, e un po' più agé, con cui ha un rapporto da coppia aperta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

