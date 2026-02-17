Via i criteri su razza e genere dal board | la svolta anti-woke di Goldman Sachs

Goldman Sachs ha deciso di eliminare i criteri legati a razza e genere dai processi di selezione dei membri del consiglio di amministrazione, per ridurre le richieste di azioni positive che alcuni considerano troppo politicamente corrette. La banca ha annunciato che adotterà un nuovo metodo di valutazione, concentrandosi esclusivamente sulle competenze e sull’esperienza dei candidati. Questa scelta arriva dopo una serie di contestazioni da parte di investitori e dirigenti, che chiedevano una svolta netta rispetto alle politiche di inclusione forzata. A Wall Street, questa mossa segna un cambio di rotta netto rispetto alle tendenze degli ultimi anni.

A Wall Street tira un’aria diversa. E non è solo questione di tassi o di trimestrali. Stavolta al centro c’è la parola che negli ultimi anni ha dominato boardroom e comunicati stampa: la diversità. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Goldman Sachs sarebbe pronta a cancellare dai propri criteri di selezione per il consiglio di amministrazione ogni riferimento a razza, identità di genere, etnia e orientamento sessuale. Una svolta che segna un cambio di passo netto rispetto alla stagione delle politiche identitarie abbracciate con convinzione dal mondo finanziario americano. Fino ad oggi il comitato di governance della banca individuava i candidati sulla base di quattro pilastri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Kathy Ruemmler, ex consigliere di Obama e attuale responsabile legale di Goldman Sachs, ha deciso di lasciare l’incarico dopo essere venuta a conoscenza di email che collegano il finanziere Jeffrey Epstein a membri della banca d’affari.

Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs, si dimette dopo che sono emersi i suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali, e i regali costosi che avrebbe ricevuto da lui anche dopo la condanna.

