Per una volta vince l’opposto del woke

I Golden Globe di quest’anno hanno mostrato un cambiamento nelle scelte premiate, riflettendo tendenze diverse rispetto al passato. Questa edizione si distingue per una selezione che, pur mantenendo il suo carattere istituzionale, evidenzia un’attenzione diversa verso i contenuti e le produzioni. Un’occasione per osservare come il settore dell’intrattenimento evolva e si adatti alle nuove sensibilità e aspettative del pubblico.

