Per una volta vince l’opposto del woke
I Golden Globe di quest’anno hanno mostrato un cambiamento nelle scelte premiate, riflettendo tendenze diverse rispetto al passato. Questa edizione si distingue per una selezione che, pur mantenendo il suo carattere istituzionale, evidenzia un’attenzione diversa verso i contenuti e le produzioni. Un’occasione per osservare come il settore dell’intrattenimento evolva e si adatti alle nuove sensibilità e aspettative del pubblico.
È un po’ cambiata l’aria dei Golden Globe, sia per quanto riguarda i film premiati che per quanto riguarda le serie televisive. A vincere e stravincere le statuette assegnate dalla Hollywood Press Association sono opere che hanno ben poco in comune con la cultura woke. Partiamo dal cinema. Una battaglia dopo l’altra del regista statunitense Paul Thomas Anderson, che ha conquistato quattro riconoscimenti di cui potete leggere nei pezzi di questa pagina. Si tratta di un film tratto da un romanzo di Thomas Pynchon sul tempo, sulla famiglia ma soprattutto sulla disillusione delle rivoluzioni e su tutto il male che portano certe ideologie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: C’era una volta la crisi del Napoli. Che vince anche in Champions e lotta su ogni pallone
Leggi anche: Golden Globes 2026, “Una battaglia dopo l’altra” piglia (quasi) tutto. Vince Chalamet, Leonardo DiCaprio resta ancora una volta a bocca asciutta – TUTTI I PREMI
#Wullaert vince per la sesta volta la Scarpa d'Oro belga, le congratulazioni social dell'Inter x.com
STATISTICHE | Taranto, quarta volta nella sua storia che vince 9-0 | L'ultima volta nel 1947. Seconda volta contro una squadra pugliese #MondoRossoBlù #MRB #SSTaranto #EccellenzaPugliese - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.