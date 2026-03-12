Una concorrente al telefono rispose prima che la domanda fosse posta, suscitando la reazione arrabbiata di Enrica Bonaccorti. La conduttrice, scomparsa oggi a 76 anni a causa di un tumore al pancreas, è ricordata per aver condotto diversi programmi, tra cui “Non è la Rai” durante il suo primo anno di trasmissione nel 1991-1992.

T ra i tanti programmi condotti da Enrica Bonaccorti – morta oggi a 76 anni per un tumore al pancreas –, uno dei più memorabili fu la conduzione di Non è la Rai (avvenuta per un solo anno, quello dell’esordio dello show pomeridiano: 1991-1992). Memorabile perché – al di là delle indubbie capacità di Enrica da conduttrice – nei ricordi delle persone è rimasta epocale la puntata in cui Enrica smascherò in diretta la truffa di una concorrente durante il Cruciverbone. Uno scandalo televisivo che, paradossalmente, finì per danneggiare la stessa Bonaccorti. Ecco come andarono le cose. Enrica Bonaccorti e la sua battaglia contro il tumore: «Non ho tantissime speranze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una concorrente al telefono anticipò la risposta prima della domanda. Ed Enrica si arrabbiò moltissimo

