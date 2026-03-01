Durante la puntata di Domenica In, Mara Venier ha preso il telefono di Elettra Lamborghini, che indossava una tuta, e ha commentato una foto del marito della cantante, chiedendo se fosse lui. La conduttrice ha poi fatto una battuta, chiedendo se le piacesse la

La puntata di Domenica In in onda la domenica (e quando sennò?) dopo la finale di Sanremo è un appuntamento imperdibile, non solo per risentire i brani che ormai, dopo diversi ascolti, suonano familiari e ‘brutto o bello’ diventa (purtroppo?) ininfluente quanto a ‘canticchiabilità’, ma anche per via dei cantanti in gara, che sono rilassati e si lasciano andare. Ora, nel caso di Elettra Lamborghini che già tutta la settimana è stata protagonista di gag esilaranti (i famosi festini bilaterali), ‘lasciarsi andare’ ha significato dare via a uno spettacolo tra nonsense e ironia. “Ho il telefono nella schiena, devo toglierlo”, “Che c’hai?”: questo il primo scambio con Mara Venier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma questa è una cosa pornografica”: Mara Venier toglie il telefono incatratro nella tuta di Elettra Lamborghini ed la scena è esilarante. Poi vede una foto del marito della cantante: “È lui?” “Sì, te gusta la mangusta eh?”

Leggi anche: “Oddio ma quella è la mia patong! Mara, te gusta la mangusta?”. Elettra Lamborghini senza freni, le lacrime di Ditonellapiaga e Sayf con la mamma: cosa è successo a Domenica In Speciale Sanremo

Sanremo, Elettra Lamborghini furiosa nella notte: la cantante è una iena, ecco la denuncia dei fattiLa magia del Festival di Sanremo non si spegne con la fine della diretta, ma per alcuni artisti la notte può trasformarsi in un incubo.

