Non sono qui per criticare la sua prova ma per parlare della mia | la risposta di Alba De Silvestro a una domanda sul marito Michele Boscacci

Alba De Silvestro ha risposto con fermezza a una domanda su Michele Boscacci, sottolineando che il suo commento riguardava la propria prestazione. La donna ha spiegato di non voler giudicare l’operato del marito, che ha appena concluso una gara importante in montagna. De Silvestro ha aggiunto che preferisce concentrarsi sulle proprie emozioni e risultati, piuttosto che criticare i successi altrui. La sua reazione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra atleti e familiari durante eventi sportivi di alto livello.

“Non sono qua per criticare la sua prova, ma per parlare della mia”. Così una risentita Alba De Silvestro a Rai 2 sulla prova del marito Michele Boscacci. La scialpinista ha superato le batterie della sprint nello sci alpino – sport che fa debutto alle Olimpiadi quest’anno – e adesso si prepara per la semifinale, dove si è qualificata anche l’altra italiana, Giulia Murada. Nel corso dell’intervista a Rai 2 però l’atleta si è risentita quando le è stato chiesto della prova del marito Michele Boscacci, eliminato nella sprint uomini. “Penso di aver recuperato sulla seconda parte, ho sbagliato il cambio in cima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

