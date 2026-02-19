Non sono qui per criticare la sua prova ma per parlare della mia | la risposta di Alba De Silvestro a una domanda sul marito Michele Boscacci

“Non sono qua per criticare la sua prova, ma per parlare della mia”. Così una risentita Alba De Silvestro a Rai 2 sulla prova del marito Michele Boscacci. La scialpinista ha superato le batterie della sprint nello sci alpino – sport che fa debutto alle Olimpiadi quest’anno – e adesso si prepara per la semifinale, dove si è qualificata anche l’altra italiana, Giulia Murada. Nel corso dell’intervista a Rai 2 però l’atleta si è risentita quando le è stato chiesto della prova del marito Michele Boscacci, eliminato nella sprint uomini. “Penso di aver recuperato sulla seconda parte, ho sbagliato il cambio in cima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

MILANO CORTINA | Giulia Murada e Alba De Silvestro sono in semifinale della gara sprint di sci alpinismo in corso di svolgimento sulla Stelvio di Bormio sotto una fitta nevicata. In campo maschile invece viene eliminato Michele Boscacci, quinto. #ANSA facebook

#Olimpiadilnvernali2026 di #MilanoCortina2026. Domani l'esordio olimpico per lo #Scialpinismo. Michele Boscacci al microfono dei social di #Radio1: “È un mix di pressione e di curiosità. Vogliamo tutti un posto sul podio: peccato che i posti siano solo 3”. x.com