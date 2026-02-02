Chi era Maria Rita Parsi la psicoterapeuta esperta di infanzia e adolescenza | dal marito ai figli dai libri alla carriera

Maria Rita Parsi è morta ieri all’età di 76 anni. Psicoterapeuta nota per il suo lavoro con bambini e adolescenti, aveva scritto oltre 100 libri tra scienza e divulgazione. La sua carriera si è intrecciata con ruoli istituzionali come l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e il Comitato ONU sui diritti del fanciullo. Lascia un vuoto nel mondo della psicologia e tra chi l’ha conosciuta come professionista e come donna.

È morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice italiana, nota per il suo impegno a favore dei diritti dei bambini.

