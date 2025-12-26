Dal Cral Bormioli Luigi una donazione alla Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
Facilitare le attività cliniche, in particolare quelle legate alla valutazione della comprensione verbale e delle competenze linguistiche nella prima infanzia e al trattamento riabilitativo dei bambini con bisogni comunicativi complessi. E’ questo l’obiettivo della donazione che il “Cral Bormioli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
