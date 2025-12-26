Dal Cral Bormioli Luigi una donazione alla Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Facilitare le attività cliniche, in particolare quelle legate alla valutazione della comprensione verbale e delle competenze linguistiche nella prima infanzia e al trattamento riabilitativo dei bambini con bisogni comunicativi complessi. E’ questo l’obiettivo della donazione che il “Cral Bormioli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

dal cral bormioli luigi una donazione alla neuropsichiatria dell8217infanzia e dell8217adolescenza

© Parmatoday.it - Dal "Cral Bormioli Luigi" una donazione alla Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza

Leggi anche: Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: incontro alla SRC con Claudio Gubitosi

Leggi anche: Riccione celebra la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: una settimana di eventi

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.