A Lecco, le zone a 30 all’ora sono sempre più numerose, con l’obiettivo di garantire una mobilità più sicura e una fruizione più tranquilla della città. La decisione riguarda sia i residenti e i visitatori che si spostano per lavoro o studio, sia i turisti che vogliono scoprire i luoghi legati ai Promessi Sposi. La limitazione di velocità si applica alle aree centrali e ai quartieri più frequentati.

Lecco a trenta all’ora, per godersi al meglio e in sicurezza la città dei Promessi sposi, sia per chi ci abita e la frequenta per scuola o lavoro, sia per i turisti. Ma anche posti per i camper e parcheggi per le moto sul lungolago. È quanto previsto dal nuovo piano sulla sicurezza stradale e sulla mobilità turistica. A Lecco verranno introdotte cinque nuove zone a 30 chilometri all’ora, che raddoppiano, perché si sommano alle cinque già istituite. Si trovano vicino alle scuole. "Le zone 30 vengono istituire soprattutto nei rioni e nei quartieri dove ci trovano scuole e servizi alla persona e la sicurezza dei pedoni è quindi una priorità", spiega Renata Zuffi, assessora all’Ambiente e alla Mobilità di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una città lenta è più sicura . Le zone a 30 si moltiplicano

