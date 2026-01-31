Oltre sei mesi per avere una concessione edilizia | Palermo tra le città con la burocrazia più lenta

Palermo si conferma tra le città italiane con i tempi più lunghi per ottenere una concessione edilizia. Ci vogliono oltre sei mesi, un periodo che rallenta gli investimenti e lascia molte imprese in attesa. La lentezza della burocrazia locale resta uno dei problemi principali per chi vuole avviare nuovi progetti nel settore edilizio.

Impietosa l'analisi dell'Ufficio studi della Cgia. Ma va peggio a Milano, Napoli e Torino. "Le lunghe procedure sono un freno allo sviluppo e agli investimenti" Le inefficienze burocratiche frenano gli investimenti. E Palermo è tra le città italiane dove il fenomeno è più frequente. Lo rileva in una nota l'Ufficio studi della Cgia, secondo cui "in Italia servono in media oltre sei mesi e mezzo - ben 198 giorni - per ottenere una concessione edilizia per costruire un capannone commerciale. Un tempo già di per sé significativo se confrontato con gli standard europei. Ma, stime di esperti, nelle grandi aree urbane il quadro peggiora ulteriormente: a Milano e Napoli si sale a 7,2 mesi, pari a 220 giorni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Burocrazia

In Italia, ottenere una concessione edilizia può richiedere fino a sei mesi e mezzo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Palermo Burocrazia

Argomenti discussi: 6,5 MESI PER OTTENERE UNA CONCESSIONE EDILIZIA PER COSTRUIRE UN CAPANNONE; Falso Chianti, dai kit per vino fai da te ai profili fake sui social: oltre 2.500 casi in sei mesi; Diagnosi emicrania, da due e sei mesi d’attesa. Fondazione Onda: Necessari nuovi modelli di presa in carico; Quando arriva davvero la pensione? Ecco perché l’attesa può superare i sei mesi.

Oltre sei mesi per avere una concessione edilizia: Palermo tra le città con la burocrazia più lentaImpietosa l'analisi dell'Ufficio studi della Cgia. Ma va peggio a Milano, Napoli e Torino. Le lunghe procedure sono un freno allo sviluppo e agli investimenti ... palermotoday.it

Vino Chianti fake, oltre 2.500 contenuti illeciti individuati online negli ultimi sei mesiFirenze, 23 gennaio 2026 – Kit per la produzione domestica del vino, uso improprio della denominazione, prodotti trasformati non autorizzati. Il Chianti è sempre nel mirino di chi opera in modo illega ... lanazione.it

Blitz dell’ultima ora: Ciro Immobile potrebbe chiudere dopo soli 6 mesi l’avventura a Bologna L’attaccante potrebbe trovare al Paris FC lo spazio che in rossoblù non ha trovato nemmeno - causa infortunio e stop di oltre due mesi - in Europa League. Per Ci - facebook.com facebook