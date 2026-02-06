Sondaggio Demopolis-PalermoToday | per il 61% la città è diventata meno sicura le zone rosse non convincono

La maggior parte dei cittadini di Palermo si sente meno sicura rispetto a qualche tempo fa. Un sondaggio di Demopolis rivela che il 61% degli intervistati pensa che la città sia peggiorata dal punto di vista della sicurezza. Le zone rosse non convincano e la paura cresce, soprattutto dopo i fatti di cronaca come la strage di Monreale e l’omicidio di Paolo Taormina. La percezione di insicurezza supera quella delle altre zone della Sicilia, alimentando ansia tra i residenti.

La percezione di paura è aumentata negli ultimi tre anni più che nel resto della Sicilia. E' quanto emerge dall'indagine compiuta dall'istituto di ricerca su un campione di 1.204 lettori del gruppo Citynews. Apprezzamento per la stretta del governo sui minori: "L'83% valuta positivamente divieti e sanzioni per chi va in giro con coltelli" A Palermo la percezione di sicurezza è peggiorata, più che nel resto della Sicilia. C'è più paura fra i palermitani dopo i casi di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica: dalla strage di Monreale all'omicidio di Paolo Taormina.

