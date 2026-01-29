Accuse choc in una scuola del Brindisino | docente indagato per presunte violenze su un alunno

Una scuola nel Brindisino è sotto shock dopo le accuse di violenza da parte di un docente. I genitori hanno denunciato che il professore avrebbe spinto il loro figlio contro il muro e lo avrebbe minacciato di morte. La polizia ha aperto un’indagine e l’insegnante è stato messo sotto indagine. La scuola si trova ora a fare i conti con questa brutta vicenda.

La denuncia dei genitori fa scattare l'inchiesta. " Il professore ha spinto nostro figlio contro il muro e lo ha minacciato di morte ". È questa la grave accusa presentata ai poliziotti dai genitori di un ragazzo di 14 anni della provincia di Brindisi, che hanno formalizzato una denuncia facendo partire un'indagine delle forze dell'ordine. Urla in aula e presunte minacce. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno di una scuola media. Secondo quanto riferito dalla famiglia e riportato dal loro legale, l'avvocato Antonello Anglani, il docente potrebbe rispondere dei reati di minaccia, violenza privata e abuso dei mezzi di correzione e disciplina.

Un grave episodio scuote Palermo: un bambino di 11 anni è stato vittima di violenza sessuale da parte di un gruppo di ragazzi all’uscita dalla scuola.

